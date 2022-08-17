الحكومة الإثيوبية تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع التيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أنها تسعى إلى إكمال محادثات السلام والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات تيجراي "في أقرب وقت ممكن".

وذكر البيان أن لجنة السلام الرئيسية، التي تشكلت من أجل حل النزاع الدائر في الجزء الشمالي من البلاد، شددت على "ضرورة تخفيف معاناة المواطنين" في ولايات تيجراي وعفر وأمهرة.

وقالت اللجنة إنه من أجل ضمان توفير المساعدات الإنسانية وتسهيل استئناف الخدمات الأساسية، يجب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار"في أقرب وقت ممكن".

وكان مسؤولون في تيجراي قد صرحوا سابقا بأنهم لن يقبلوا الشروط المفروضة عليهم في هذا الصدد، كما شككوا في المحادثات المزمعة بقيادة الاتحاد الأفريقي.

تم قطع الخدمات، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء،عن ولاية تيجراي التي اندلع بها قتال في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فقد أودت الحرب بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت أكثر من مليوني شخص على الفرار من منازلهم وخلفت 3ر2 مليون شخص على الأقل بحاجة إلى المساعدة.

وفي الوقت ذاته، في منطقة أوروميا، اقترح جيش تحرير أورومو- الذي كان يقاتل أيضا ضد الحكومة وأدرجته إثيوبيا كمنظمة إرهابية- "هدنة إنسانية" للسماح بالمساعدات الغذائية.

وتعاني إثيوبيا، مثل دول أخرى في القرن الأفريقي، من جفاف شديد بسبب قلة هطول الأمطار على مدى عدد من المواسم. لكن الحكومة نفت حدوث وفيات بسبب الجوع.