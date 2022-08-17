رئيس سريلانكا: لن نمدد حالة الطوارئ

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أعلن مكتب الرئيس السريلانكي، رانيل ويكريمسينجه، اليوم الأربعاء، أنه لن يمدد حالة الطوارئ التي أعلنت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبعد تحسن الوضع لا يرى ويكريمسينجه ضرورة لتمديد هذا الإجراء، حسبما ذكر المكتب الرئاسي في بيان.

وتمنح حالة الطوارئ سلطات واسعة لقوات الأمن للقيام بالاعتقالات، وكانت سارية المفعول منذ شهر ومن المقرر أن تنتهي رسميا يوم الخميس.

وشهدت سريلانكا شهورا من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة واقتحام العديد من المباني الرئيسية الشهر الماضي مما أدى في النهاية إلى استقالة الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.

وتم اختيار ويكريمسينجه خلفا له في تصويت برلماني في 20 يوليو.

وقد عالج جزئيا النقص في الغاز والوقود وأعاد بعض الاستقرار السياسي، وتراجعت الاحتجاجات مؤخرا إلى حد كبير.

ولا تزال سريلانكا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتتفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة إنقاذ.