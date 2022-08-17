 السعودية تحبط محاولة تهريب 2 مليون و250 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر - بوابة الشروق
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السعودية تحبط محاولة تهريب 2 مليون و250 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:54 م
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2 مليون و250 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على مستقبلها، وهو مقيم من الجنسية السورية بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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