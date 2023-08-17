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ستولتنبرج: الناتو سيدعم أوكرانيا حتى تفوز بالحرب

د ب أ
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 5:11 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 5:11 م

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، للصحفيين في مؤتمر صحفي في أوسلو، اليوم الخميس، أن دعم حلف الناتو لأوكرانيا سيستمر حتى تنتصر. 

وقال ستولتنبرج، تعليقا على ما إذا كان يتعين على كييف التنازل عن أراضي لروسيا من أجل إنهاء الصراع والانضمام للناتو في المقابل، إن "الناتو سيدعم أوكرانيا حتى تفوز بالحرب"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف ستولتنبرج، ردا على سؤال حول هجوم أوكرانيا المضاد، "الأوكرانيون يحرزون تقدما، لكن هناك الكثير من عدم اليقين".

وقال ستيان جنسن، مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو، لصحيفة فردنس جانج السويدية، أول أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوا في الناتو إذا تنازلت عن بعض أراضيها لروسيا.


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