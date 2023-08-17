منح طائرات ركاب روسية الإذن بدخول المجال الجوي للاتحاد الأوروبي

قال مسئولون اليوم الخميس، إنه تم إعطاء إذن خاص لطائرات الركاب الروسية، بالدخول لفترة قصيرة المجال الجوي لفنلندا، وإستونيا لتجنب العواصف الرعدية.



وأغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية كجزء من عقوبات عقب الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير العام الماضي.



وشكرت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا "في بيان،جاراتيها العضوتين في الاتحاد الأوروبي على مساعدتهما.



وكانت ثلاث طائرات تابعة لشركات روسيا ، وأورال إيرلاينز، ونوردويند تطير إلى أو من جيب كالينينجراد المعزول أمس الأربعاء.



ويتعين على الطيارين الروسي عادة تحويل المسار فوق بحر البلطيق بدلا من الطيران عبر المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.



وأكدت هيئة النقل الفنلندية (فينتتراك)، أنه تم تقديم هذه الاستثناءات بسبب سوء الأحوال الجوية.