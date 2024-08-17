قالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إيناس حمدان، إن الأمور تزداد صعوبة وكارثية في قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك عمليات نزوح مستمرة في القطاع، موضحة أن جيش الاحتلال أصدر أكثر من أمر إخلاء خلال يومين فقط من أكثر من منطقة بشرق خان يونس وشرق المناطق الوسطى.

وأشارت إلى أن آلاف العائلات اضطرت للنزوح مجددا، مؤكدة أن رحلة النزوح بها صعوبات كبيرة جدا بشكل لا يمكن تخيله.

ولفتت إلى أنه من غير المتصور أن يُطلب من الشخص أن يحمل ما لديه من أمتعة، ويُطلب منه المغادرة من دون أن يكون هناك مكان آمن من الأساس.

ونوهت بأن هذه العائلات يُطلب منها التوجه لما تُعرف بالمناطق الآمنة أو الإنسانية، لكن هذه المناطق مُكدَّسة في الأساس بالنازحين.

ولفتت إلى أن هناك 1.9 مليون نازح على الأقل في كل قطاع غزة، موضحة أن المنطقة الوسطى التي يُطلب من النازحين التوجُّه إليها، هي مكتظة بشكل هائل بالنازحين.

ونوهت بأنه لا يوجد بالكاد مكان فارغ لنصب خيام جديدة، في حال توفرت خيام من الأساس لإقامتها واستيعاب نازحين، مشددة على أن المراكز التابعة للأونروا تعاني هي الأخرى من اكتظاظ هائل.