العاصفة الاستوائية فلوسي تزداد قوة وإصدار تحذير لساحل المحيط الهادئ في المكسيك

اكتسبت العاصفة الاستوائية "فلوسي" قوة قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ اليوم الاثنين في الوقت الذي تسببت فيه بقايا العاصفة الاستوائية "باري" في هطول أمطار على شرق المكسيك.

وازدادت "فلوسي" قوة وتصاحبها رياح تبلغ أقصى سرعة لها 60 ميلا في الساعة "95 كيلومترا في الساعة"، وكان مركزها على بعد حوالي 160 ميلا "255 كيلومترا" جنوب جنوب غرب زيهواتانيجو وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 10 أميال في الساعة.

وأصدرت الحكومة المكسيكية تحذيرا من العاصفة الاستوائية على طول الساحل الجنوبي الغربي من بونتا سان تيلمو إلى بلايا بيرولا.

كما استمر التحذير من العاصفة الاستوائية قائما لمنطقة الساحل الجنوبي الغربي من زيهواتانيجو إلى كابو كورينتيس. ويعني التحذير أن هناك احتمال أن يتم التعرض لظروف عواصف استوائية في المنطقة خلال يومين.