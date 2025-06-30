روسيا تضع شركة دايملر تراك الألمانية على قائمة العقوبات الروسية

وضعت الحكومة الروسية شركة دايملر تراك الألمانية المصنعة للمركبات التجارية على قائمة العقوبات الروسية.

ويعود المرسوم الحكومي ذي الصلة إلى يوم الجمعة الماضي، لكنه لم يُنْشَر إلا اليوم الاثنين.

فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانةا، فرض الغرب عقوبات على موسكو. وردًا على ذلك، وضع الكرملين قائمة عقوبات خاصة به تستهدف الشركات الغربية. ويُحظر أي تعامل تجاري مع هذه الشركات، كما تُعتبر الالتزامات المالية تجاهها لاغية. ولم يتضح في البداية ما ستكون عليه التداعيات الفعلية لهذا القرار على الشركة الألمانية، ولم تُعلّق شركة دايملر تراك على الأمر حتى الآن.

ولم تُقدم روسيا سببًا رسميًا لإدراج شركة دايملر تراك على قائمة العقوبات، إلا أن صحيفة الحكومة الروسية "روسيسكايا جازيتا" ذكرت أن الشركة قد زوّدت القوات المسلحة الأوكرانية بشاحنات.

وكانت شركة دايملر تراك قد أوقفت عملياتها في روسيا بعد اندلاع الحرب، لكنها لم تتمكن من بيع حصتها البالغة 15% في شركة كاماز الروسية المصنعة للشاحنات، والتي تنتج أيضًا مركبات عسكرية، إلا في عام 2024. ولم يُكشف عن قيمة الصفقة.