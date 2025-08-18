الرئيس الفرنسي ماكرون: لا أعتقد أن بوتين يريد السلام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام.

وقال ماكرون اليوم الأحد، في مقر إقامته الصيفية في "بورم ليه ميموزا" في جنوب فرنسا بعد مؤتمر عبر الفيديو مع القادة الأوروبيين: "هل أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام؟ الجواب هو لا".

وأضاف: "أعتقد أنه يريد استسلام أوكرانيا".

ولكنه قال إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد السلام.

ويعتزم ماكرون السفر إلى واشنطن غدا الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة المملكة المتحدة وإيطاليا وفنلندا إلى جانب قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لمناقشة حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وحدد ماكرون ثلاثة أهداف رئيسية للاجتماع: أولا، إعادة التأكيد على أن الأوروبيين والأوكرانيين والولايات المتحدة متحدون في سعيهم للحصول على سلام قوي. ثانيا، التأكيد على أنه يجب ألا تكون هناك مناقشات حول الأراضي الأوكرانية دون إشراك الممثلين الأوكرانيين المنتخبين. وأخيرا، معالجة الضمانات الأمنية، وخاصة هيكل جيش أوكرانيا.

وقال ماكرون: "يجب ألا يكون هناك انقسام حول هذه القضية بين الأوكرانيين والأوروبيين والأمريكيين".

وشدد على أن الرحلة إلى واشنطن ليست فقط لمرافقة زيلينسكي ولكن أيضا للدفاع عن المصالح الأوروبية.

كان المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الرئيس بوتين وافق خلال قمته مع نظيره الأمريكي ترامب على السماح للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمان أمني لأوكرانيا يشبه تفويض الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك كجزء من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.