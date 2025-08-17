رئيس جامعة الفيوم يفتتح دورة إعداد المعلم الجامعي الثالثة والخمسين

افتتح الدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي الثالثة والخمسين، والتي تستمر من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، وذلك بحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آمال جمعة، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد علي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن دورة إعداد المعلم الجامعي من أهم الدورات التي توليها جامعة الفيوم اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لأهميتها في تنمية قدرات السادة أعضاء الهيئة المعاونة، متمنيًا أن تحقق الدورة نتائجها المرجوة، وأن تُبذل من أجلها الجهود اللازمة للارتقاء بها وتطويرها، خاصة أنها يحاضر خلالها نخبة من المحاضرين المتميزين.

وأشاد الدكتور عرفة صبري بالدور الهام الذي تقوم به كلية التربية في تنظيم هذه الدورات بشكل مستمر، والتي تُعد فرصة لتبادل الخبرات وتنمية كفاءة وقدرات المعلم الجامعي.

وأوضح أن الدورة تتضمن محاضرات متعلقة بالعمل التربوي والتحول الرقمي، إلى جانب أهداف البحث العلمي ومجالاته وأهميته.

وأشار الدكتور عاصم العيسوي إلى أن الدورة تتيح للمشاركين التعرف على إمكانيات الجامعة ودورها في تنمية المجتمع وتطويره وخدمة البيئة.

وأكد الدكتور شريف العطار أن دورة إعداد المعلم الجامعي من أهم البرامج التي تتناول كل ما يخص التدريب وأساليب التدريس والالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس.

وأضافت الدكتورة آمال جمعة أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بالجامعة والتعرف على الدور الأساسي للتعليم الجامعي.

كما أكد الدكتور أحمد علي على الدور الهام للجامعة بوصفها منارة المجتمع ومصدر العلم، موضحًا أن الدورة تشمل محاضرات حول: الجامعة ومجتمع بيئة الفيوم، الالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس، أساسيات بناء المنهج الجامعي وتطويره، إدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي، ميكنة نظم التقويم، سيكولوجية الطالب الجامعي، البحث العلمي وأهميته، واستراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية.