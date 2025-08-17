محادثات مشتركة بين كوريا الجنوبية والهند حول العلاقات الثنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في نيودلهي لبحث العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية في سول أن تشو أعرب عن عزم كوريا الجنوبية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة مع الهند، واصفا إياها بأنها شريك إقليمي مهم، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وأكد جايشانكار على التزام الهند بتعزيز التعاون مع الإدارة الكورية الجنوبية الجديدة ووجه دعوة إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج لزيارة الهند في وقت مناسب للطرفين.

واتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، إحياء للذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الخاصة.

وتعهد الوزيران أيضا بالمضي قدما في المفاوضات التي تهدف إلى الارتقاء باتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة ودعم التعاون في الأمن الاقتصادي وتوسيع التعاون في قطاعي الدفاع والأسلحة.