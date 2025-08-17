ترامب يلوح باختراق في ملف روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن ثمة تقدم كبير محرز بخصوص الملف الروسي.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تقدم كبير بخصوص روسيا.. ابقوا متابعين للأخبار".

*ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا

وصرح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، لشبكة CNN اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على السماح بضمانات أمنية "قوية" لأوكرانيا من الولايات المتحدة كجزء من اتفاق سلام محتمل، وذلك خلال قمته مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.

وقال ويتكوف: "اتفقنا على ضمانات أمنية قوية أصفها بأنها ستغير قواعد اللعبة"، واصفًا الضمان الأمني بأنه حماية من نوع "المادة 5" ضد أي غزو روسي إضافي.

وأضاف أن بوتين وافق أيضًا على "تكريس تشريعي" من قبل روسيا بعدم دخول أي منطقة أخرى، سواء في أوكرانيا أو في أي مكان آخر في أوروبا، كجزء من اتفاق سلام محتمل.

*مطالب الدب الروسي

وكان بوتين أوضح مطالبه بشأن ـ"تبادل الأراضي" مع أوكرانيا خلال قمته التي استمرت قرابة ثلاث ساعات مع ترامب يوم الجمعة، بما في ذلك إصراره على تخلي كييف عن منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين أوروبيين مطلعين.

في المقابل، قال بوتين إنه مستعد لتجميد خطوط المواجهة الحالية في بقية أوكرانيا - في منطقتي خيرسون وزابوريزهيا - والموافقة على وعد بعدم مهاجمة أوكرانيا أو أي دول أوروبية أخرى مرة أخرى.

لكنه لم يتراجع عن مطلبه بالقضاء على ما تسميه روسيا "الأسباب الجذرية" للحرب في أوكرانيا ، وهو ما يعني تقليص حجم جيش كييف، والتخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتحول إلى دولة محايدة.