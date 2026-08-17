ملك بلجيكا يزور موقع حريق غابات دمر مساحة تبلغ 3 آلاف هكتار قرب الحدود الألمانية

زار العاهل البلجيكي الملك فيليب اليوم الاثنين، موقع محمية "هاي فينس" الطبيعية قرب الحدود الألمانية، حيث دمر حريق غابات مساحة تبلغ زهاء 3 آلاف هكتار.

واطلع الملك فيليب على آخر تطورات أزمة الحريق الذي وقع في منطقة هيرستال، بحسب بيان صادر عن القصر الملكي البلجيكي.

والتقى الملك مع أفراد من خدمات الطوارئ في موقع الحريق.

وصرح نيكو باور، وهو خبير في هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في مدينة أوفنباخ، بأن سقوط بعض الأمطار واعتدال درجات الحرارة ساعدا في تخفيف حدة الأزمة، مضيفا أنه لا توجد حاليا رياح قوية في منطقة الحريق.

وكانت الرياح القوية، التي يتغير اتجاهها بشكل مستمر، قد عرقلت جهود إطفاء الحريق أمس الأحد، وذلك بالإضافة إلى وعورة التضاريس في المحمية التي لا توجد بها طرق كثيرة وتضم مساحات واسعة من المستنقعات مما يحول دون الوصول إلى أماكن النيران