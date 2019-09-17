ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري أولي مع اليابان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته توصلت إلى اتفاق تجاري أولي يتعلق بحواجز الرسوم الجمركية مع اليابان، معربا عن رغبته في "إبرام اتفاق خلال الأسابيع المقبلة".

جاء ذلك في بيان من البيت الأبيض إلى الكونجرس، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف ترامب في التصريحات التي أدلى بها مساء أمس الاثنين: "سأبرم أيضا اتفاقا تنفيذيا مع اليابان بخصوص التجارة الرقمية".

وتابع: "تتطلع إدارتي إلى مواصلة التعاون مع الكونجرس حول مفاوضات أخرى مع اليابان لتحقيق اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى تجارة متبادلة أكثر عدلا بين الولايات المتحدة واليابان".

وفي طوكيو، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن البلدين لا يزالان يعملان على القضايا المتبقية بعد توصلهما لاتفاق واسع النطاق الشهر الماضي.

وأجرى وزير تنشيط الاقتصاد الياباني آنذاك، توشيميتسو موتيجي، والمفوض التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، محادثات في واشنطن في أواخر أغسطس، وتوصل الجانبان "إلى اتفاق أساسي بشأن العناصر الرئيسية للزراعة والصناعة والتجارة الرقمية، وهو ما أكده زعيما البلدين" بحسب ما قاله سوجا.