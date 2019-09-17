اتفاقية «سعودية – كورية» لإجراء أبحاث نووية مشتركة

أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تأسيس وتشغيل مركز للأبحاث والتطوير المشترك مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري ضمن جدول أعمالها في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ63 المقام حاليًّا في مدينة فيينا النمساوية.

ووقَّع الاتفاقية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، ورئيس معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري وون سيوك بارك، بحضور الأمير خالد بن عبدالله بن سلطان سفير المملكة لدى النمسا ممثل المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء .

وتهدف الاتفاقية، طبقا لـ (واس)، إلى تحديد إطار العمل اللازم لتأسيس وتشغيل مركز مشترك للأبحاث والتطوير لتعزيز ودعم التعاون المستمر بين الطرفين في مجال البحث والتطوير السلمي النووي، وكذلك إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة.

من جانبه، قال رئيس مدينة الملك عبدالله إن توقيع الاتفاقية يأتي كجزء من العمل على دعم المحتوى المحلي، ولتوفير البيانات والمعلومات للطاقة النووية في المملكة، عبر تبادل معلومات السوق، والبيانات والتعاون الشامل بين الطرفَين في مجال البحث والتطوير النووي على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة.

وخلال المؤتمر أيضًا، وقَّعت مدينة الملك عبدالله ممثلةً في رئيس المدينة الدكتور خالد بن صالح السلطان، مذكرة مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البحث والتطوير النووي.

وتهدف هذه المذكرة- طبقا للبيان الرسمي- إلى تعزيز التعاون الشامل بين الطرفين في مجال البحث والتطوير النووي على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.