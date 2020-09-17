جامعة سوهاج تنظم ورشة عمل عن «التعليم الهجين»

نظمت جامعة سوهاج، صباح اليوم، ورشة عمل عن "التعليم الهجين" بعنوان "كيفية استخدام تطبيقات التواصل عن بُعد في التعليم"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد توفيق مقرر الورشة، والمهندس صلاح حامد أمين محاضراً، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال أحمد سليمان إن الورشة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والتدريب التقني للمجتمع الأكاديمي والبحثي بالجامعات لتيسير العملية التعليمية بعد أزمة "كورنا"، موضحاً أنه جاري العمل على تطوير البنية التحتية للجامعة في مجال الاتصالات والإنترنت لتواكب نظام التعليم عن بعد أونلاين.

ومن جانبه أوضح مصطفى عبدالخالق أن ورشة العمل تقام تحت رعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وتهدف إلى تفعيل نظام التعليم عن بُعد ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي الجامعة، تماشياً مع النظم التعليمية السائدة في العالم عقب انتشار جائحة كورونا.

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أطلق نظام التعليم عن بعد "التعليم الهجين" والذي وضع قواعده المجلس الأعلى للجامعات ويتيح للطلاب بالتواجد 3 أيام للكليات العملية ويومين للكليات النظرية وباقي الأيام دارسة عن بُعد.

ومن جانبه قال محمد توفيق، إنه لم يعد التعليم المباشر التقليدي فاعلاً في ظل الظروف العالمية الراهنة، مؤكداً ضرورة تطبيق نظام التعليم عن بعد ونتيجة للتحول الرقمي في مجال التعليم الذي تشهده جامعات العالم.

وأردف صلاح حامد أن الورشة تناولت بالشرح النظري والعملي برنامج "ويبيكس" الخاص بالتواصل عن بُعد، والذي يتم استخدامه حالياً في النظام التعليمي الجديد، موضحاً أن الورشة شملت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على التطبيق الجديد نظرياً وعملياً على الحاسب الآلي الشخصي أو الهاتف المحمول.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل سيتبعها عدة ورش فرعية لتدريب جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم على كيفية تشغيل النظام والتعامل معه.