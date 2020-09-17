اجتماع سعودي إماراتي في الرياض يناقش تحقيق الاستقرار في سوق النفط

يعقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الخميس اجتماعا مع نظيره الإماراتي، سهيل المزروعي، في العاصمة الرياض يناقشان خلاله تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.

وقال مصدر في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الجانبين السعودي والإماراتي سيناقشان خلال الاجتماع "أخر تطورات الأسواق النفطية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك بلس".

وأوضح المصدر أن الوزيرين سيؤكدان على "ضرورة التزام الدول المُشاركة في اتفاق أوبك بلس بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض".

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كشف في يوليو الماضي عن ملامح جديدة في أفق التعاون المشترك بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المنتجة خارج المنظمة لاستمرار تمديد اتفاق "أوبك بلس" حتى العام 2022.

وأكد في الوقت ذاته أن أسواق النفط لم تخرج بعد من تداعيات أزمة وباء "كورونا" المستجد ، مضيفا"أنه لا يزال هناك المزيد من الإجراءات المستقبلية خلال الفترة المقبلة".