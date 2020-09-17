تشيلي تسجل 1860 حالة إصابة جديدة و84 وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في تشيلي، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 441 ألفا و150 حالة، بعد تسجيل 1860 حالة جديدة، كما زادت الوفيات إلى 12 ألفا و142 حالة، بعد وفاة 84 حالة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة اليوم الخميس أن الإصابات الجديدة تشمل 1283 حالة ظهرت عليها أعراض، 540 حالة لم تظهر عليها أعراض، و37 حالة إصابة لم يتم الإبلاغ عنها.

وتعافي من مرض "كوفيد-19"، 413 ألفا و928 حالة، ولا يزال هناك 15 ألفا و80 حالة إصابة نشطة.

وأضافت الوزارة أنه يتم علاج 895 مريض بالمستشفيات، بينهم 663 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و120 في حالة خطرة.

وتم إجراء 31 ألفا و646 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا منذ أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الاختبارات إلى مليونين و942 ألفا و651.