تراجعت الليرة التركية بأكثر من 1.3%، اليوم الجمعة، إلى 8.65 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 أغسطس، مع استمرار المخاوف من خفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل ومع صعود الدولار بدعم بيانات مبيعات التجزئة الأميركية.

فقدت الليرة حوالي 2.5% من قيمتها خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بالتوقعات بتقليص التحفيز النقدي الأمريكي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وأثارت تصريحات لرئيس البنك المركزي التركي مائلة للتيسير في الأسابيع الأخيرة احتمالات تيسير السياسة في تركيا في وقت أقرب من المتوقع.

ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند 19% الأسبوع المقبل بعد ارتفاع التضخم إلى 19.25% في أغسطس، وهو أعلى معدل في أكثر من عامين.