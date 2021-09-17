ستيف بروس: لا أفكر في الهروب

أكد ستيف بروس مدرب نيوكاسل، إنه مستمر في القتال ولن يستسلم، بعد البداية السيئة لفريقه هذا الموسم.

وقال بروس إنه عاقد العزم على تصحيح المسار، وتأمين مكان الفريق في البطولة.

ولم يحقق نيوكاسل أي فوز في الدوري الممتاز هذا الموسم، ويحتل المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة من أربع مباريات، وتتزايد الضغوط على مدربه بروس.

وأضاف بروس قبل مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد "أود أن يكون نيوكاسل في صدارة الدوري، ولهذا فإنني أشعر بالإحباط، لكني لا أفكر في الهروب".

وتابع "ليس من طبيعتي الانسحاب من أي موقف يتطلب الصمود والقتال".

ولم يحقق ليدز الذي يقوده المدرب المخضرم مارسيلو بيلسا، أي فوز خلال الموسم الحالي، ويحتل المركز 17 بنقطتين.