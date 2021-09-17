أمريكا تفرض عقوبات على شبكات دولية تدعم الإرهاب وتمول حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني

صنّفت الولايات المتحدة أعضاء في شبكة مالية تعمل على تمويل حزب الله، مقيمين في لبنان والكويت، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الميسّرين الماليين وشركات وهمية تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الشبكات قامت سويّة بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية وأجرت عمليات تبادل عملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس.



وأوضح البيان أنه "يتمّ اتخاذ هذا الإجراء وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب ضمن الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة".



وأشار البيان إلى أن حزب الله "يستخدم العائدات التي تولّدها هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية وتكريس عدم الاستقرار في لبنان وفي كافّة أرجاء المنطقة. غير أن الولايات المتحدة ستستمرّ بلا كلل في استهداف هذه الشبكات، وسنواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل أنشطتها".



وتابع البيان "يسعى حزب الله بشكل متزايد للحصول على مصادر دخل إضافية لتعزيز خزائنه".



ودعا البيان "الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان أن حزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى لا تستغلّ أراضيها ومؤسساتها المالية".