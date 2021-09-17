 ظهور أول للنقاز في تدريبات الزمالك.. وتحية خاصة من اللاعبين - بوابة الشروق
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ظهور أول للنقاز في تدريبات الزمالك.. وتحية خاصة من اللاعبين

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 6:18 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 6:18 م

شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشاركة أولى للتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن العائد إلى صفوف القلعة البيضاء.

وتعاقد الزمالك مؤخرا مه النقاز لمدة ٣ مواسم بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع فريقه الترجي التونسي في مقابل تنازله أيضا عن حقوقه المادية السابقة والتي حصل على حكم بأحقيته فيها ضد إدارة الزمالك والبالغة قرابة ٩٠٠ ألف يورو.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بتحية النقاز لدى مشاركته الأولى في المران اليوم الجمعة. 

ويستعد الزمالك لمواجهة  أسوان في الدور نصف النهائي لكأس مصر يوم ٢ أكتوبر المقبل 


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