الداخلية: ضبط تشكيلين عصابيين و53 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 50 ألف حكم خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلين عصابيين و53 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 53 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات: رشاش، و6 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و34 فردا محليا، و772 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و277 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات، التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام، في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا 19 حادثا متنوعا، وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا حادث.

كما تم ضبط 186 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 160 كيلو مخدرات، و26 متهما ومراقبا هاربا، 9 متهمين بالبلطجة، و216 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 8 منهم.