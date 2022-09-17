مقتل 5 عسكريين سوريين في قصف إسرائيلي طال مطار دمشق

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أفاد مصدر عسكري سوري، بمقتل خمسة عسكريين سوريين إثر استهداف إسرائيل مطار دمشق الدولي، اليوم السبت .

وقال مصدر عسكري في بيان: "حوالي الساعة 0045 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال سكان يعيشون في محيط العاصمة السورية دمشق، إن انفجارا عنيفا هز مناطق جنوب العاصمة قرب مطار دمشق الدولي.

وأضاف السكان، أن صاروخين أطلقا باتجاه العاصمة دمشق وسقط الأول جنوب العاصمة دمشق بينما تمكنت وسائط الدفاع الجوي التابع للجيش السوري من تدمير صاروخ آخر جنوب العاصمة.

وتحدثت وسائل إعلام سورية رسمية في وقت سابق، عن "عدوان جوي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية ووسائط الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ المعادية".

ويعد القصف على مطار دمشق الدولي هو الثالث خلال الشهر الجاري، كما تعرض المطار ومحيطه لعشرات الغارات منذ اندلاع الأزمة في سوريا في منتصف شهر مارس 2011.