أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، صباح اليوم السبت، القاهرة، متوجها إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة برنامج عمل مكثف للأمين العام، يتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى التي ستناقش موضوعات وقضايا ترتبط بأولويات عربية هامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها مؤتمر وزاري مهم حول تمويل الأونروا، وقمة بشأن تحويل التعليم، واجتماع حول حقوق الأقليات.

كما يجري أبو الغيط مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، سواء من الدول أو من المنظمات الدولية، على رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فضلا عن عدد من الوزراء والمسئولين العرب والأجانب رفيعي المستوى، وذلك للتباحث حول سبل تطوير التعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية والإقليمية.

وأشار رشدي إلى أن الدورة الـ77 للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة هذا العام في ضوء تصاعد عدد من الأزمات الدولية والتوتر الظاهر في الأوضاع العالمية، مضيفا أن أبو الغيط سيركز في كل نشاطاته على دفع الأولويات العربية في خضم هذه الأجواء العالمية المضطربة.