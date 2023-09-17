رئيسة المفوضية الأوروبية تقبل دعوة ميلوني لزيارة لامبيدوسا

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة إيطاليا، اليوم الأحد، عقب وصول الآلاف من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الأسبوع الجاري.

وسوف تلتقي فون دير لاين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في روما، بحسب ما قاله متحدث باسم رئيسة المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش فعالية في هاناو بألمانيا.

وقال المتحدث إن ميلوني وفون دير لاين تعتزمان زيارة لامبيدوسا معا في وقت لاحق.

وناشدت ميلوني فون دير لاين أمس الجمعة، زيارة لامبيدوسا "لتدرك "خطورة الوضع" الذي تواجهه إيطاليا.

ودعت السياسية الإيطالية اليمينية إلى إطلاق عملية أوروبية لوقف قوارب المهاجرين، "على الفور". وقالت في مقطع فيديو أمس الجمعة، إنه يجب إرسال البحرية إذا تطلب الأمر.

وأضافت ميلوني أنه يجب عدم السماح لمن يطمحون في الهجرة الشروع في الرحلة من شمال أفريقيا من الأساس.

ومنذ بداية الأسبوع، وصل آلاف المهاجرين بالقوارب إلى الجزيرة الصغيرة التي تقع بين صقلية الإيطالية وشمال أفريقيا.

وشهد يوم الثلاثاء وحده وصول أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى لامبيدوسا- وهو رقم قياسي بالنسبة ليوم واحد. وأصبح مركز الاستقبال مكتظا للغاية.

وظل الوضع يتفاقم اليوم، حيث وصل أكثر من 800 شخص على متن أكثر من 10 قوارب بحلول فترة مابعد الظهر ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وتوفي طفل حديث الولادة على متن أحد القوارب اليوم، بحسب تقارير إعلامية إيطالية. وكانت المرأة قد ظهرت عليها علامات المخاض على متن القارب وولدت بمساعدة ركاب آخرين. وبحسب تقارير، توفي الطفل بعد الولادة بوقت قصير.

وبسبب قربها من مدينة صفاقس الساحلية التونسية، أصبحت لامبيدوسا منذ فترة طويلة قبلة للمهاجرين إلى أوروبا. وأعلنت سلطات الجزيرة حالة الطوارئ مساء الأربعاء الماضي بسبب هذا الوضع.

