كيف انفجرت أجهزة الاتصال في لبنان؟ مصادر تقدم رواية

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كشفت قناة سكاي نيوز عربية، على لسان مصادر لم تكشف عن هويتها، معلومات عن الانفجارات التي وقعت اليوم لأجهزة الاتصال في عدة مناطق لبنان وخلفت تسعة قتلى على الأقل ومئات الجرحى.

وقالت المصادر، إن جهاز الموساد الإسرائيلي كان قد استطاع الوصول إلى أجهزة اتصال حزب الله قبل تسليمها للحزب.

وأضافت أن الموساد وضع كمية من مادة PETN شديدة الانفجار على بطارية الأجهزة، وتم تفجيرها عبر رفع درجة حرارة البطارية بما يكفي لتفجيرها.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع عدد ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال التي وقعت في مناطق مختلفة في لبنان، إلى 9 قتلى ونحو 2800 مصاب.

كما أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال خاصة بحزب الله اللبناني، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «بلغ عدد الجرحى 14 شخصا لم تكشف جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبناني».

وحمّل حزب الله في بيان، إسرائيل المسئولية الكاملة عن الانفجارات.

وقال: «بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي.. هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل».