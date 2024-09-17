الأردن يبلغ لبنان بالاستعداد لتقديم أي مساعدات طبية بعد انفجارات أجهزة الاتصال

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الأعمال أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في أعقاب انفجارات أجهزة الاتصال في لبنان.



وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إن الصفدي نقل لميقاتي توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في لبنان اليوم.

وأكد الصفدي وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١.

كما أكد إدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه.

فيما شكر ميقاتي، ملك الأردن على مبادرته، وأكد تثمين لبنان لمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من 2800 شخص ووفاة 8 بينهم طفلة في انفجارات أجهزة البيجرز التي وقعت في وقت سابق، في عدد من المناطق اللبنانية، موضحاً أن غالبية الإصابات في الأيدي.

وحمل حزب الله، الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن انفجار أجهزة الاتصال في أنحاء لبنان.

وقال الحزب في بيان: «بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة».‏

وأضاف: «شهداؤنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة».‏

وتابع: «هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب».