قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تحركت منذ أسابيع إزاء انتشار تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني.

جاء ذلك تعقيبًا على حجب تطبيق المراهنات الشهير 1xbet من متجري جوجل بلاي وآب ستور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذه التطبيقات مُجرَّمة في قانون تقنية المعلومات (قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية).

وأشار إلى أن إزالة هذه التطبيقات لا يعني تضييقًا في هذا المجال، موضحًا أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والرقابية تدعم الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أنّ وجود تطبيق للمراهنات والقمار الإلكتروني لا يمكن اعتباره استثمارًا، موضحًا أن كل دولة يحق لها حماية أمنها القومي.

يُشار إلى أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بالقاهرة، كانت قد أجلت الدعوى المقامة من المحامى محمود أشرف الروبى، بطلب بحجب مواقع وتطبيقات المراهنات الإلكترونية التي تشجع المواطنين على لعب القمار إلى جلسة 12 يناير المقبل.