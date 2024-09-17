الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك

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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال بوجوماز، في بيان عبر تطبيق تليجرام، "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك. وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بوجوماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.