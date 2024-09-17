وزير النقل الألماني يفتتح اليوم معرض المركبات التجارية الدولي في هانوفر

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يفتتح وزير النقل الألماني فولكر فيسينج رفقة رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل معرض المركبات التجارية الدولي "آي إيه إيه ترانسبورتيشن" في مدينة هانوفر اليوم الثلاثاء.

وعقب يوم من افتتاح المعرض للصحفيين والمتخصصين، يمكن للأفراد العاديين استكشاف المعرض الآن.

وستقدم أكثر من 1650 جهة عرض من 41 دولة منتجاتها الجديدة حتى يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أيضا أن يزور المعرض نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك غدا الأربعاء.

ووفقا لمنظم المعرض، وهو الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA)، يمكن خلال المعرض رؤية 145 عرضا عالميا لأول مرة.

وتقدم شركات مصنعة مثل "دايملر" و"مان" و"سكانيا" و"فولفو" أحدث شاحناتها التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين خلال المعرض.