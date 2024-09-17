جامعة المنوفية تدشن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان لتنمية المواطن المصري

دشنت جامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتنمية المواطن المصري ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمنوفية. أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2024 وتستمر لـ 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، بإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد حمزة عميد كلية الآداب، وفضيلة الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، في بيان اليوم، أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري في مختلف القطاعات ودعم التنمية البشرية للأسر المصرية، ونشر الوعي الصحي والثقافي، وتعزيز المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأكد القاصد دعم جامعة المنوفية الكامل لتنفيذ محاور المبادرة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة. وتقوم الجامعة بتنفيذ ذلك من خلال القوافل المتكاملة التي توجهها لمدن وقرى محافظة المنوفية والمناطق المجاورة بما تمتلكه من مقومات علمية وبحثية وثقافية وطبية، قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجامعة حققت إنجازات ملحوظة في مبادرة "حياة كريمة" عبر قوافلها المتكاملة التي عالجت قضايا الوعي الثقافي والتربوي، ومحو الأمية، وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى في تنمية وبناء المواطن المصري.

من جانبه، أشار الدكتور صبحي شرف إلى أن الجامعة بدأت في إعداد عدد من القوافل المتكاملة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتعاون مع أئمة وعلماء مديرية الأوقاف بالمنوفية، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل لتعزيز الوعي الثقافي والديني لدى طلاب الجامعة والمواطنين.

وأكد شرف على الدور الحيوي للجامعة في تحسين الرعاية الصحية والحد من وفيات الأطفال، إلى جانب تنمية المهارات الشبابية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الحفاظ على الهوية المصرية.

فيما دعا الدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، علماء وأئمة الأزهر إلى بذل الجهد لتوعية المواطنين بالقيم الإسلامية ومبادئ الوعي الديني، وبناء أمة واعية تسير على هدي السنة الشريفة وتعزز الأخلاق والقيم التي دعا إليها الإسلام.

وأكد القبيصي أهمية تحقيق أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تشمل تطوير الرعاية الصحية، زيادة بناء المستشفيات، وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى تطوير المشروعات التحتية، مشيرًا إلى أن دور علماء الأزهر يسير بالتوازي مع هذه التنمية.

وعلى هامش انطلاق المبادرة، تم إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية حول بناء الأسرة المصرية الصالحة، قدمتها الدكتورة جيهان سويدان من كلية الاقتصاد المنزلي، والدكتورة وسام بلابل من كلية الآداب التي تحدثت عن الأخلاق والقيم الأصيلة. كما تناول الدكتور رضا عبد الفتاح بناء الشخصية المصرية، وتحدثت الدكتورة حنان حنوت من كلية الطب عن بناء الوعي الصحي.

حضر الفعالية عدد كبير من علماء وأئمة مديرية الأوقاف، وعمداء جامعة الأزهر بالمنوفية.