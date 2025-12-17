تركيا والصومال توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي بقطاع صيد الأسماك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت مؤسسة التضامن العسكري التركية "أوياك" مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالية، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال صيد الأسماك.

وحضر مراسم التوقيع الثلاثاء بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبدالقادر محمد نور، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالي أحمد حسن عدن.

كما حضر التوقيع رئيس الأركان العامة في تركيا سلجوق بيرقتدار أوغلو، ورئيس مجلس إدارة أوياك زكائي أق صقاللي، والمدير العام لأوياك مراد يالتشين طاش.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى إدارة أنشطة الصيد في الصومال بطريقة مركزية ومستدامة ومسجلة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "سوم تورك" المنشأة حديثا مسؤولية إدارة جميع إجراءات الترخيص المتعلقة بأنشطة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.

وتصدر شركة "سوم تورك" حصريا تراخيص الصيد في المياه الإقليمية الصومالية.

وتُمكّن هذه الاتفاقية من الاستغلال المستدام للموارد البحرية الغنية في الصومال، كما تتيح لقطاع الصيد التركي الوصول إلى المياه الصومالية التي تعتبر من أغنى احتياطيات الأسماك في العالم.