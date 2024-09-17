وزير الري: التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق متشابهة مما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارتها

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق، كون الدولتان هما مهد الحضارة الفيضية التي قامت على أحواض الأنهار سواء نهري دجلة والفرات أو نهر النيل، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، مشيرا إلى أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام ٢٠٢٠ والتي تم تجديدها في عام ٢٠٢٤ .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، بعون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، على هامش فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الجانبان، عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وعن تطلع الوزير العراقي حول الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المياه خاصة في مجال الري الحديث وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي لرفع كفاءة استخدام المياه.

ودعا الدكتور سويلم، الوزير العراقي للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل .

جدير بالذكر أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية للتعاون في مجالات (الري الحديث، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ، ونوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ).

وشكلت لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، ومجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق، وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل يعكس مجالات التعاون بين البلدين .