إصابة السفير الايراني في بيروت اثر انفجار جهاز لاسلكي

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن سفير إيران في لبنان، مجتبى اماني أصيب جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر ) استهدف لبنان وسوريا.

من جهة أخرى ، أفادت قناة الميادين التابعة لحزب الله اللبناني ، بأن السفير الإيراني نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وإصابته جرّاء الانفجار ليست خطيرة.

كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية قد قال في بيان إن " أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين في الضاحية الجنوبية لبيروت

كما أصيب أربعة أشخاص جراءانفجار جهاز لاسلكي داخل سيارة بدمشق .