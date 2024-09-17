 حرب غزة.. الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بلدة سلواد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بلدة سلواد

وفا
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 8:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 8:47 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت احياء فيها واعتقلت ثلاثة شبان واستولت على مركبتهم.


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