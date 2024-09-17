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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت احياء فيها واعتقلت ثلاثة شبان واستولت على مركبتهم.