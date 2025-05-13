مباحث الأقصر تلقي القبض على تاجر مخدرات في البغدادي

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر القبض على تاجر مخدرات شهير بناحية قرية البغدادي دائرة مركز شرطة الأقصر، سبق اتهامه في عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات ومشاجرة وسرقة.

تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر بالبياضية من ضبط المدعو "ا.م"، 25 عاما، عاطل بحوزته كمية كبيرة نبات البانجو المخدر، وأيضا كمية من جوهر الحشيش المخدر، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر تاجر المخدرات بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والسلاح الأبيض أداة لتقطيع الأحراز عند تسليمها لعملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.