ما هي أجهزة بيجر التي انفجرت في عناصر حزب الله في بيروت؟

تداولت وسائل الإعلام اللبنانية مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار جهاز محمول من طراز "بيجر"، مرة بأحد المنازل ثم مرة أخرى بأحد المحال التجارية، وذلك مباشرة بعد الاختراق الإسرائيلي الذي أسفر عن انفجار عدد من أجهزة الاتصال التي يستخدمها مقاتلو حزب الله اللبناني.

- ما جهاز "بيجر"؟

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "جهاز المناداة" أو "بيجر" أو "النداء الآلي" هو عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرّسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز.

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز"، إن المئات من عناصر حزب الله، بينهم مقاتلين ومسعفين، أصيبوا بجروح بالغة، اليوم الثلاثاء، عند انفجار أجهزة "بيجر" التي يستخدمونها في الاتصالات.

وأضاف مسئول في حزب الله لصحيفة "جارديان" البريطانية – طلب عدم كشف هويته – أن تفجير أجهزة الاتصالات يعتبر "أكبر اختراق أمني" تتعرض له الجماعة خلال نحو عام من الحرب مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقالت مصادر أمنية، إن المئات من عناصر حزب الله اللبناني أصيبوا بصورة بالغة اليوم الثلاثاء، في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

وذكرت الوكالة أن أحد صحفييها شاهد 10 أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

من جهتها، طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ بعد إصابة العشرات بانفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية.

كما طلبت من جميع اللبنانيين الذين يملكون أجهزة الاتصال من نوع "البيجر" رميها فورا بعيدا عنهم.

وبحسب تقارير، ترن أجهزة الاتصالات قبل انفجارها لبعض الثواني؛ من أجل زيادة الفرص لأن من يتلقى المكالمة سيجيب ويتعرض لأضرار بالغة.