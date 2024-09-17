تم إحباط مخطط لتهريب 1280 لترا من الميثامفيتامين السائل إلى أستراليا مخبأة في زجاجات عصير، وتم القبض على ثلاثة رجال في هذا الصدد، حسبما أعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء.

وفي مايو، اعترضت السلطات الكندية المخدرات غير القانونية التي كانت مخبأة في شحنة زجاجات عصير وصلت إلى فانكوفر من البرازيل، حسبما أفادت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان.

وأضاف البيان: "أبلغت الشرطة الكندية الملكية الشرطة الاتحادية الأسترالية قبل أن يتم إزالة الميثامفيتامين السائل من الشحنة واستبداله بمادة غير فعالة". ووصلت الشحنة إلى بريسبان في أوائل سبتمبر عبر سفينة حاويات.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن السلطات الكندية وجدت أن الميثامفيتامين السائل كان يحتوي على مستوى نقاء يصل إلى 89%. وتقدر قيمة هذه الكمية من المخدرات بنحو 400 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أمريكي) بمجرد تحويلها إلى الميثامفيتامين البلوري، المعروف أيضًا باسم "آيس" أو "ميث".

وتم القبض على الرجال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و35 و43 عاما، في كوينزلاند. وتم توجيه تهم إليهم بمحاولة حيازة كمية تجارية من مادة مخدرة غير قانونية تم جلبها عبر الحدود، والتي تحمل عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.

ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، نُشر في وقت سابق من هذا العام، تم إنفاق حوالي 5ر10 مليار دولار على الميثامفيتامين في البلاد بين أغسطس 2022 أغسطس 2023.

وأظهرت تحليلات المياه العادمة زيادة قدرها 5ر1 طن إلى 5ر10 طن في استهلاك المخدرات على المستوى الوطني. وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، هيذر كوك، إن الزيادة في استهلاك الميثامفيتامين كانت مقلقة بشكل خاص "بسبب الأضرار الكبيرة التي تسببها للمجتمع".





