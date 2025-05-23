يويفا يعتذر لتوتنهام بشأن أزمة الميداليات

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نفاد ميداليات الفريق الفائز خلال حفل التتويج بالدوري الأوروبي الأربعاء، بعد اصطفاف عدد أكبر من المتوقع من لاعبي توتنهام هوتسبير لاستلام الميداليات.

ولم يحصل سون هيونغ-مين قائد توتنهام ولاعبان آخران، كانوا آخر من اصطف لتسلم الميداليات الذهبية، على ميداليات بعد فوز فريقهم 1-0 على مانشستر يونايتد ليحصد الفريق لقبه الرابع في المسابقات الأوروبية.

ورفع سون الكأس دون ميدالية حول رقبته.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن اليويفا قوله الخميس "لسوء حظنا الشديد، لم يكن لدينا ما يكفي من الميداليات المتاحة خلال حفل تقديم الكأس بسبب الزيادة غير المتوقعة في عدد اللاعبين".

وأضاف "شارك في حق التتويج عدد أكبر مما كان متوقعاً في البداية، بما في ذلك اللاعبون المصابون".

وتابع "سلمت الميداليات الناقصة فورا إلى لاعبي الفريق الفائز في غرفة تبديل الملابس، إلى جانب تقديم اعتذار صادق عن هذا الخطأ".

وجاء فوز توتنهام على يونايتد في بلباو لينقذ موسم الفريق ويمنحه مقعدا في دوري أبطال أوروبا العام المقبل بفضل هدف برينان جونسون في الشوط الأول.

وهذا أول لقب لتوتنهام منذ فوزه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008 وأول لقب قاري منذ فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1984.