كشف الإعلامي، هاني حتحوت تفاصيل نظام بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2025-2026، وذلك قبل إجراء مراسم قرعة المسابقة في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد، مُشيرًا إلى أنه تقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قبل يومين من إقامة قرعة الدوري المصري لموسم 2025-2026، أقدم لكم أبرز المعلومات التي جمعتها عن معايير القرعة ولائحة المسابقة.. ستقام 14 جولة من الدوري قبل بداية مشوار منتخب مصر في كأس إفريقيا بعد التنسيق مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب، ومن أجل تحقيق العدالة، تم تقسيم الفرق الـ 21 لثلاث فئات طبقًا لترتيب الموسم الماضي".

وأضاف: "لن يلعب فريق من الفئة الأخيرة أكثر من مباراتين متتاليتين مع فرق الفئة الأولى، كما لن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على ملعبه.. مع الوضع في الاعتبار أن أكثر من فريق يتشاركون في ملعب واحد.. ينتهي الدور الأول يوم 5 مارس، فيما يبدأ الدور الثاني لفرق مجموعة البقاء يوم 18 مارس، وينطلق الدور الثاني لمجموعة التتويج 1 أبريل لأن مبارياتها أقل ولارتباط الفرق غالبًا بإقصائيات البطولتين القاريتين".

وتابع: "بعكس الموسم الماضي، فالفرق تنتقل للمرحلة الثانية بأهدافها.. في حال التساوي في النقاط يتم الترتيب في الدور الأول طبقًا للأهداف، وفي الدور الثاني طبقًا للمواجهات المباشرة في الدورين.. السباب الجماعي تغيرت عقوبته، فالعقاب في المرة الأولى بغرامة، والثانية والثالثة بمنع المجموعة المرتكبة للخطأ فقط من الحضور لمباراة واحدة، ثم مباراتين، لتتأجل عقوبة حرمان النادي نفسه إلى مرحلة أبعد".

وأكمل: "قرعة الدور الثاني ستكون قرعة كاملة بنفس شكل قرعة الدور الأول وبحضور ممثلي الأندية الـ 7 والـ 14، منعا لتكرار أزمة الموسم الماضي.. سيتوقف الدوري المصري 7 أسابيع، في الفترة بين نوفمبر ويناير، بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والثاني".

وواصل: "القمة بين الأهلي والزمالك ستكون بين أحد الجولات من 18 إلى 21.. ما يعني إقامتها في شهر رمضان.. بند الانسحاب بات واضحًا دون لبس محتمل، والانسحاب يعني خصم نقاط المباراة بجانب 3 نقاط أخرى".

وأتم هاني حتحوت تصريحاته قائلًا: "سيواجه المنتخب الثاني، الذي يلعب بطولة كأس العرب أزمة تتمثل في خوض الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية نهاية نوفمبر، بينما تنطلق البطولة أول ديسمبر".