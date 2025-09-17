زيلينسكي يعلن زيادة رواتب المعلمين ومنح دراسية للطلاب رغم الحرب مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن زيادة في رواتب المعلمين ومنح دراسية للطلاب الأوكرانيين خلال العام المقبل، على الرغم من استمرار الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصوّرة المسائية يوم الثلاثاء: "أصدرت توجيهات بضرورة الوفاء الكامل بجميع الالتزامات الاجتماعية للدولة وزيادة الدعم للمواطنين".

وكانت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو قد عرضت عليه في وقت سابق الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المقبل.

وأوضح زيلينسكي أن "الموارد اللازمة متوفرة. وبشكل عام، ستزداد مخصصات التعليم للعام بنحو 66 مليار هريفنيا (6ر1 مليار دولار)"، مشيرا إلى أن زيادة مماثلة مقررة أيضا في قطاع الرعاية الصحية.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد أنهت يوم الاثنين مشروع موازنة عام 2026، التي تتضمن عجزاً يبلغ 4ر18% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 5ر40 مليار يورو (48 مليار دولار). كما تنص على زيادة في النفقات بنحو 5ر8 مليار يورو.

وتتضمن الموازنة إضافة قرابة 5ر3 مليار يورو لأغراض الدفاع، وأكثر من 5ر2 مليار يورو لتمويل زيادات في المعاشات التقاعدية.

وتتوقع كييف الحصول على مدفوعات من الخارج تقارب 43 مليار يورو، أي ما يعادل 43% من إجمالي الموازنة.

وتدافع أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف ضد الغزو الروسي واسع النطاق بمساعدة غربية، وجرى استخدام ما يزيد عن 122 مليار يورو من المساعدات والقروض الخارجية لتمويل النفقات العامة، وفقا لمصادر أوكرانية.