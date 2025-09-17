مفارقة غريبة في تعادل يوفنتوس ودورتموند بدوري أبطال أوروبا

حملت مباراة يوفنتوس الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني مفارقة غريبة، والتي أقيمت أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان بنتيجة 4-4، في سيناريو مثير كاد خلاله الفريق الألماني أن يعود بانتصار ثمين خارج قواعده، لولا الانتفاضة المتأخرة للفريق الإيطالي وتسجيله هدفين في الوقت بدل من الضائع.

ورصد الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على "إكس" مفارقة غريبة في هذا التعادل الدرامي، بطلاها المدربان إيجور تيودور في يوفنتوس، ونيكو كوفاتش في دورتموند.

الثنائي الكرواتي تقابلا وجها لوجه أمس بعدما لعبا سويا بقميص المنتخب، لكن التعادل بنتيجة 4-4 حدث من قبل بينهما وقت أن كانا في الملاعب.

في ذلك الوقت وتحديدا في 13 سبتمبر عام 2000، لعب تيودور مع يوفنتوس، بينما مثل كوفاتش فريق هامبورج الألماني.

وسجل تيودور هدفا في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4 وتكفل زميله فيليبو إنزاجي بتسجيل ثلاثية "هاتريك"، أما كوفاتش فقد أحرز هدفا لفريقه أيضا ضمن الفوز برباعية، علما بأن الريمونتادا كانت من جاني يوفنتوس بتسجيل هدف التعادل القاتل قبل دقيقتين من النهاية.