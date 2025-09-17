محافظ الشرقية يفتتح عددا من مدارس مدينة بلبيس بتكلفة 80 مليون جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عددًا من المدارس بمدينة بلبيس، بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه.

وضمت الافتتاحات مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية على مساحة 1213 مترًا مربعًا، المكوّنة من 4 طوابق، وتضم 16 فصلًا مدرسيًا، بتكلفة 22 مليونًا و700 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مدرسة الحاج زغلول أبو شيحة للتعليم الأساسي على مساحة 1749 مترًا مربعًا، المكوّنة من 3 طوابق، وتضم 11 فصلًا مدرسيًا، بتكلفة 3 ملايين و258 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الافتتاحات تأتي ضمن 25 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بتكلفة إجمالية 464 مليونًا و200 ألف جنيه.