الاتحاد الأوروبي يعتزم إجراء محادثات مع بريطانيا وكندا بشأن انضمامها لصندوق بقيمة 150 مليار يورو

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات مع كندا وبريطانيا، من شأنها منح الدولتين إمكانية الوصول إلى صندوق الاتحاد الأوروبي البالغ قيمته 150 مليار يورو (178 مليار دولار) والمخصص لتسريع الاستثمار في صناعة الدفاع.

وقالت الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، التي تتولاها حاليا الدنمارك، اليوم الأربعاء إن القرار ببدء المحادثات حول إمكانية الوصول إلى برنامج الإجراءت الأمنية لأوروبا كان بالإجماع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وإذا تمت الموافقة على قرار انضمام كندا والمملكة المتحدة، فإن هذه الاتفاقيات سوف تتيح للشركات البريطانية والكندية المشاركة في المشتريات المشتركة الممولة من برنامج الإجراءات الأمنية لأوروبا (إس أيه إف إي).

وستضاف هذه الاتفاقيات إلى شراكات الأمن والدفاع التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مؤخرا مع البلدين.

ويعد برنامج الإجراءات الأمنية لأوروبا جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز جاهزيته الدفاعية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، وسط مخاوف من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تقلص الالتزامات الأمنية الأمريكية في أوروبا.





