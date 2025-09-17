هونج كونج تخفض الحد الأدنى لسعر شراء المنازل اللازمة للحصول على تأشيرة دخول استثمارية

خفضت السلطات في هونج كونج الحدّ الأدنى لسعر شراء المنازل للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة استثمارية لتعزيز سوق العقارات في المدينة.

وقال رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج جون لي، في خطابه السنوي اليوم الأربعاء، إنه يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة دخول استثمارية شراء عقار سكني بقيمة 30 مليون دولار هونج كونج (9ر3 مليون دولار أمريكي) أو أكثر، في حين كان الحد الأدنى لسعر المنزل المطلوب شرائه للحصول على التأشيرة 50 مليون دولار هونج كونج.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه في حين يمكن أن تحفز هذه الخطوة الطلب على العقارات الفاخرة في المدينة، فقد يكون تأثيرها محدودًا، إذ لا يزال فائض العرض وضعف الاقتصاد يُلقيان بثقلهما على سوق العقارات السكنية، حيث تتحرك أسعار المنازل بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠١٦.

وباءت كل الإجراءات الحكومية السابقة، بما في ذلك خفض ضرائب العقارات وتخفيف قواعد التمويل العقاري، بالفشل في دعم السوق العقارية بهونج كونج.

يذكر أن برنامج تأشيرة الاستثمار يشترط على الأجانب المتقدمين للحصول على التأشيرة استثمار ما لا يقل عن 30 مليون دولار هونج كونج في أصول تشمل الأسهم وسندات الدين والعقارات.

وتلقى البرنامج 1257 طلبا، تمت الموافقة على 512 منها حتى أبريل، وفقًا للحكومة.

ومن المتوقع، أن تضخ هذه الطلبات استثمارات تزيد عن 37 مليار دولار هونج كونج في المدينة التابعة سياسيا للصين، وفقا للبيان. وأضاف لي أن الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار في العقارات السكنية الذي يحتسب ضمن إجمالي الاستثمار الرأسمالي لا يزال 10 ملايين دولار هونج كونج.