لاعب الزمالك السابق ينصح فيريرا بالاعتماد على هذا اللاعب

قال بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق، أنه يتمنى حفاظ الفريق الأبيض على صدارة الدوري ومواصلة الأداء الجيد أمام الإسماعيلي في مباراة الغد.

وأكد مجدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن الهدف المبكر هو طريق الزمالك للفوز على الإسماعيلي غدًا في مسابقة الدوري.

وأشار بهاء مجدي إلى أنه يستبعد إجراء تغييرات على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي، باستثناء شيكو بانزا.

وكان المصري قد اعتلى صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بعدما وصل للنقطة 14 بفارق نقطة عن الزمالك قبل اكتمال الجولة.

ونجح الزمالك في الفوز على المصري الأسبوع الماضي بثلاثية دون مقابل لينفرد بالصدارة في ذلك الوقت.