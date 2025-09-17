الكويت تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان السافر لقوات الإحتلال في غزة

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، وبأشد العبارات، العملية العسكرية البرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أمام عجز المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات فعلية تضع حداً لهذا النهج القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

‏وأضاف بيان صادر عن الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء أن الكويت تحذر مجددا من "مغبة استمرار هذا السلوك الإسرائيلي، الذي ضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتؤكد في الوقت ذاته على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته ووضع حد لهذا العدوان السافر لقوات الإحتلال، والوقف الفوري لسياسات التجويع، والتهجير، والإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة الإحتلال مستهدفةً الشعب الفلسطيني الأعزل".