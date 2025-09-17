القسام تعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال جنوب خان يونس بعدد من الصواريخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، قصف تجمع لجنود الاحتلال جنوب خان يونس بعدد من الصواريخ.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء: «تمكن عناصر القسام، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، من قصف تجمعات العدو قرب مفترق مرتجى جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بعدد من الصواريخ من عيار 107 ملم».

وفي وقت سابق، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مدينة خان يونس.

وأظهرت المشاهد عملية تجهيز قذائف الهاون من قبل عناصر المقاومة، ثم إطلاقها باتجاه جنود وآليات للقوات الإسرائيلية.

في حين توعد أحد مقاتلي السرايا بأنهم سيواصلون قتال جيش الاحتلال حتى يخرج من الأرض الفلسطينية.

ورغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الفلسطيني المنكوب، فإن المقاومة تستمر في استهداف قوات الاحتلال بمختلف الأسلحة التي بحوزتها، مما يؤدي لوقوع خسائر في صفوف الجنود بمختلف مناطق القطاع.