 جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 4:24 ص القاهرة
جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 4:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 4:05 ص

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التصعيد الإسرائيلي للصراع في غزة بشدة فيما تشن هجومها على مدينة غزة اليوم الثلاثاء.

وقال جوتيريش في نيويورك: "إن ما يحدث اليوم في غزة مروع. إننا نشهد دمارا ضخما للأحياء الآن، دمار ممنهج لمدينة غزة".

وذكر أنه عنف بمستوى لم يشهده أي صراع خلال ولايته المستمرة منذ تسع سنوات كأمين عام للأمم المتحدة.

وأضاف جوتيريش: "هذا في الواقع أمر لا يمكن التساهل معه أخلاقيا وسياسيا وقانونيا".

وجاءت تصريحات جوتيريش بعدما ذكرت لجنة تحقيق مستقلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينين في قطاع غزة.

 

