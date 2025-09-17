جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التصعيد الإسرائيلي للصراع في غزة بشدة فيما تشن هجومها على مدينة غزة اليوم الثلاثاء.

وقال جوتيريش في نيويورك: "إن ما يحدث اليوم في غزة مروع. إننا نشهد دمارا ضخما للأحياء الآن، دمار ممنهج لمدينة غزة".

وذكر أنه عنف بمستوى لم يشهده أي صراع خلال ولايته المستمرة منذ تسع سنوات كأمين عام للأمم المتحدة.

وأضاف جوتيريش: "هذا في الواقع أمر لا يمكن التساهل معه أخلاقيا وسياسيا وقانونيا".

وجاءت تصريحات جوتيريش بعدما ذكرت لجنة تحقيق مستقلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينين في قطاع غزة.